WhatsApp объявил о запуске новой функции

Фото: depositphotos/rafapress (WhatsApp принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)

WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) внес новую функцию в мессенджер: теперь пользователи могут использовать сразу два аккаунта, например личный и рабочий. Об этом сказано в блоге компании.

"Вам больше не нужно выполнять выход при каждой смене аккаунта, а также носить с собой два телефона или беспокоиться о том, что вы случайно отправите сообщение не из того аккаунта", – сказано в сообщении сервиса.

Кроме того, в компании объяснили, что для второго аккаунта необходим еще один номер телефона и сим-карта. После этого нужно зайти в настройки и нажать на стрелку рядом с именем, а следом выбрать "Добавить аккаунт".

Ранее сообщалось, что разработчики изменили способ отправки голосовых и видеосообщений в мессенджере WhatsApp. Раньше в чате мессенджера надо было коснуться значка микрофона или видеокамеры, чтобы поменять тип сообщения. Сейчас пользователю будет открываться меню с выбором нужного режима.

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