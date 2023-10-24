WhatsApp перестал работать на смартфонах Android с устаревшей ОС

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WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) перестал работать на смартфонах Android с устаревшей операционной системой.

Со вторника, 24 октября, мессенджер поддерживается только на ОС Android версии 5.0 и выше.

Информацией о прекращении работы приложения на гаджетах Android с устаревшей ОС компания делилась еще в конце сентября.

Помимо ОС Android 5.0 и выше, WhatsApp рекомендовал использовать смартфоны iPhone с iOS 12 и выше, а также телефоны KaiOS 2.5.0, в том числе JioPhone и JioPhone 2.

Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин отмечал, что на старых устройствах Android есть альтернативные способы использования мессенджера. По его словам, существуют сторонние приложения, на которых можно использовать свой аккаунт в WhatsApp.

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