В WhatsApp появилась функция привязки электронной почты к учетным записям

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Функция, позволяющая привязывать электронную почту к учетным записям, появилась в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Об этом сообщает портал WABetaInfo.

На указанную электронную почту мессенджер будет отправлять шестизначный код для входа в учетную запись, уточнили эксперты портала.

"Фактически это дополнительный способ получить доступ к платформе, который позволит пользователям входить в аккаунт в случаях, когда они могут столкнуться с временными трудностями при получении кода по СМС", – поделились аналитики.

Чтобы подключить функцию, следует в настройках перейти в раздел "Учетная запись". Уточнятся, что WhatsApp не заменил номера адресами электронной почты, нововведение только дает пользователям дополнительный способ доступа к профилям.

Некоторые владельцы гаджетов на базе iOS уже могут воспользоваться функцией, остальные получат доступ в ближайшие недели, говорится в статье.

Ранее WhatsApp добавил чаты с помощником на базе искусственного интеллекта, с которым пользователи могут общаться и советоваться. Функция доступна для владельцев Android с бета-версией 2.23.24.26.

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