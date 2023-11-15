Дуров продемонстрировал версию Telegram для дополненной реальности

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров продемонстрировал, как будет выглядеть приложение для операционной системы VisionOS, на которой работает гарнитура виртуальной и дополненной реальности (MR) Apple Vision Pro. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты"

Так, иконка Telegram становится объемнее, если навести на нее курсор. Интерфейс приложения изменился: меню стало полупрозрачным, площадь эффектов стикеров увеличилась, контекстные опции появляются слева от окна приложения.

Дуров не указал, когда данная версия станет доступна пользователям. Гарнитура Apple Vision Pro по плану выйдет в начале следующего года.

Также у Vision Pro отсутствует клавиатура, поэтому пользователи мессенджера смогут отправлять текстовые сообщения после того, как приложение переведет устную речь в текст. Помимо этого, будут поддерживаться голосовые сообщения.

Ранее в мессенджере Telegram появилась новая функция, позволяющая пользователям, которые состоят в группах до 100 человек, видеть, когда было прочитано их сообщение каждым из участников. Также стали доступны энергосберегающий режим и возможность предпросмотра чатов, на которые отправляются пригласительные ссылки.

Также Дуров отмечал, что телеграм-каналы, которые призывают к насилию, будут заблокированы в мессенджере за нарушение правил Telegram, Google, Apple и "всего цивилизованного мира".

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