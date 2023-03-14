В Telegram появилась функция просмотра времени, когда было прочитано сообщение

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com

В мессенджере Telegram появилась новая функция, позволяющая пользователям, которые состоят в группах до 100 человек, видеть, когда было прочитано их сообщение каждым из участников. Об этом сообщает РИА Новости.

Также в мессенджере появился энергосберегающий режим и возможность предпросмотра чатов, на которые отправляются пригласительные ссылки.

"Я не удивлюсь, что через время появится возможность это время скрывать. Так, например, было, когда Дуров (Павел Дуров, предприниматель, основатель Telegram. – Прим. ред.) запустил функцию, которая показывает, когда юзер был в ТГ онлайн последний раз. Потом они дали возможность эту функцию выключать. Думаю, тут будет так же", – отметил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

После последнего обновления пользователям дали возможность отключить анимации и визуальные эффекты. Это позволит сэкономить заряд аккумулятора, а также повысить производительность.

Ранее сообщалось, что пользователям WhatsApp на iPhone стала доступна функция по созданию стикеров из фотографий. Желающим создать стикер следует зайти в "Фото" и выбрать необходимое изображение.

Владельцам смартфонов рекомендовали обновить версию WhatsApp

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!