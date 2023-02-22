Новая функция появилась в WhatsApp

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В бета-версии WhatsApp нашли новую функцию под названием Newsletter. Об этом сообщает "Газета.ру".

При этом в настоящее время нет данных, в чем заключается смысл этой функции. Согласно предположениям, она будет представлять собой ленту новостей. Портал WABetaInfo провел исследование, согласно которому в Newsletter не будет рекламы и алгоритмов, которые создают личные рекомендации.

Уточняется, что новостной контент будет выстраиваться в хронологическом порядке, как обычные чаты в мессенджере. Пользователи WhatsApp смогут выбрать подходящую своим вкусам ленту. При этом контактам закроют доступ к информации о подписках других.

В начале февраля в мессенджере также заметили новые функции. У пользователей появилась возможность настраивать категории аудитории, для которой будет доступен просмотр статусов. Аудитория статусов может оставлять реакции на просмотренные материалы.

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