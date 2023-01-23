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Telegram обогнал WhatsApp по объему трафика. Об этом сообщает газета "Ведомости".

В 2022 году Telegram занял первое место по активности пользователей. Кроме того, к началу 2023 года объем его трафика составил 60–80% от объема всех мессенджеров.

Представитель компании "Вымпелком" (бренд "Билайн") рассказал, что пользовательский трафик Telegram продолжает наращивать объемы, в то время как трафик WhatsApp остался на прежнем уровне. Представитель "МегаФона" отметил, что Telegram начал лидировать еще в марте 2022 года.

При этом представитель МТС утверждает, что Telegram находится на втором месте, а лидирующую позицию занимает WhatsApp. Тем не менее в компании отметили, что Telegram может занять первое место по объему пользовательского трафика в 2023 году.

"Именно Telegram самый быстрорастущий мессенджер: за год его аудитория среди абонентов Tele2 увеличилась практически на 50%", – рассказал представитель Tele2.

Он также добавил, что популярность этого мессенджера вызвана тем, что в нем есть как новостные, так и развлекательные каналы, кроме того, не исключается функция общения.

Согласно статистическим данным Mediascope, в начале января 2023 года по сравнению с началом января 2022 года увеличилось количество пользователей Telegram с 25,5 до 48,8 миллиона в сутки. На данный момент этот мессенджер на территории России предпочитают порядка 40% пользователей Сети в стране.

Ранее старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, что WhatsApp менее защищен, чем Telegram, потому что запрещает пользователям скрывать номера телефонов. Отсутствие данной функции позволяет аферистам определить, какие номера принадлежат настоящим людям, заявил эксперт.

В Роскомнадзоре сообщили об ограничениях для Telegram

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