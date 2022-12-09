В Роскачестве объяснили, почему Telegram безопаснее WhatsApp

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

WhatsApp менее защищен, чем Telegram, потому что запрещает пользователям скрывать номера телефонов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на старшего специалиста Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко.

Эксперт отмечает, что отсутствие данной функции позволяет аферистам определить, какие номера принадлежат настоящим людям. Таким образом, злоумышленники обзванивают только те номера, за которыми закреплены аккаунты в WhatsApp.

"Дело в том, что любой человек может связаться с вами в WhatsApp, если знает ваш номер. Настройки приватности не позволяют скрыть телефон, чтобы кто угодно не узнал, есть ли для него учетная запись WhatsApp", – подчеркивает Кузьменко.

Эксперт отмечает, что в мессенджере можно лишь ограничить доступ к обсуждаемой информации. Настройки конфиденциальности приложения WhatsApp позволяют сделать так, чтобы номер был виден только занесенным в телефонную книгу смартфона пользователям.

"Сомнительные группы вас не смогут добавлять, а сведения о том, что вы пользуетесь WhatsApp, увидят только люди из вашей записной книжки", – говорит специалист.

Для этого необходимо зайти в настройки и выбрать раздел "Конфиденциальность", оттуда перейти в "Сведения и Группа" и поставить галочку напротив строки "Мои контакты".

Ранее пользователям мессенджера WhatsApp стала доступна новая функция, позволяющая отправлять сообщения самому себе. При этом чат с самим собой находится над всеми остальными переписками, что сделает проще поиск сообщений. Функция уже доступна ряду пользователей.

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