06 декабря, 23:42Технологии
В Telegram появилась возможность регистрации без физической сим-карты
Фото: depositphotos/Mactrunk
Завести аккаунт в Telegram теперь можно без использования физической сим-карты. Соответствующая информация появилась в блоге мессенджера.
"Сегодня начинается новая эра конфиденциальности: аккаунт в Telegram теперь можно зарегистрировать <...>, воспользовавшись анонимными номерами на базе блокчейна", – говорится в сообщении.
Уточняется, что приобрести случайный анонимный номер можно на платформе Fragment.
Как уточняет РИА Новости, номер станет виден после оплаты. Его стоимость составляет 9 TON – около тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что Telegram удалил неактивные адреса каналов пользователей. Всего таких было около 70% от всех никнеймов, они принадлежали киберсквоттерам из Ирана.
Данные каналы основатель Telegram Павел Дуров назвал "кладбищем мертвых имен", которые мешают другим пользователям использовать поиск.
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