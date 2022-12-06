В Telegram появилась возможность регистрации без физической сим-карты

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Завести аккаунт в Telegram теперь можно без использования физической сим-карты. Соответствующая информация появилась в блоге мессенджера.

"Сегодня начинается новая эра конфиденциальности: аккаунт в Telegram теперь можно зарегистрировать <...>, воспользовавшись анонимными номерами на базе блокчейна", – говорится в сообщении.

Уточняется, что приобрести случайный анонимный номер можно на платформе Fragment.

Как уточняет РИА Новости, номер станет виден после оплаты. Его стоимость составляет 9 TON – около тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что Telegram удалил неактивные адреса каналов пользователей. Всего таких было около 70% от всех никнеймов, они принадлежали киберсквоттерам из Ирана.

Данные каналы основатель Telegram Павел Дуров назвал "кладбищем мертвых имен", которые мешают другим пользователям использовать поиск.

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