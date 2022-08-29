Telegram удалил неактивные адреса каналов пользователей

29 августа, 22:54
Фото: depositphotos/prykhodov
Тelegram удалил неактивные адреса каналов пользователей. Всего таких было порядка 70% от всех никнеймов, они принадлежат киберсквоттерам из Ирана, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
"В середине августа мы удалили все общедоступные адреса Telegram, связанные с каналами, которые были пустыми или неактивными в течение последнего года", – заявил он.
Данные каналы Дуров назвал "кладбищем мертвых имен", которые мешают другим пользователям использовать поиск. Кроме того, отметил основатель мессенджера, те, кто хотел получить эти зарезервированные адреса каналов, нередко не получали ответа или оказывались обманутыми.
Дуров уточнил, что собирается поэтапно возвращать 99% отозванных адресов в публичное пользование уже с алгоритмическими и геолокационными ограничениями.
Ранее основатель Telegram заявил о возможном появлении платформы по продаже никнеймов. По его словам, уникальные имена пользователей и ссылки на группы могут появиться на аукционах.
Дуров отмечал, что на аукцион можно было бы выставлять слова из четырех букв, а на новой платформе – осуществлять защищенные сделки с правом собственности.
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