Аналитик предрек закат WhatsApp на фоне развития Telegram

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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предрек закат WhatsApp на фоне развития Telegram. Об этом сообщает радио КП.

По словам эксперта, WhatsApp является наиболее старым из тех мессенджеров, что используются на сегодняшний день. Несмотря на то что у WhatsApp имеется большая аудитория, она практически не общается.

"Многие люди WhatsApp держат для каких-то старых групп, контактов. Но с каждым сбоем все чаще они переходят в другие мессенджеры, потому что все последние годы WhatsApp не развивался, а Telegram очень бойко развивался. Это принципиально разные продукты по качеству. Думаю, что мы наблюдаем закат", – указал аналитик.

Он обратил внимание на то, что раньше многие пользовались приложением ICQ. При этом, когда оно начало терять популярность, его пытались оживить не один раз, однако в результате оно все равно оказалось никому не нужно. Такая же ситуация сложится и с WhatsApp, уверен эксперт. Он выразил мнение, что данный мессенджер будет существовать, но пользоваться им будет очень небольшое количество людей.

Ранее Муртазин рассказал, что в WhatsApp последнее время вкладывают недостаточно средств, причем как в развитие, так и в поддержание его работы, что приводит к сбоям. Эксперт также отмечал, что данный мессенджер является очень криво сделанной программой, у которой присутствуют большие проблемы с безопасностью.

Накануне пользователи из разных стран заметили проблемы с отправкой сообщений, загрузкой и входом в приложение WhatsApp. После двухчасового сбоя он вновь заработал.



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