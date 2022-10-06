Дуров заявил, что хакеры могут получить доступ к телефону пользователя через WhatsАpp

Фото: vk.com/durov

Из-за проблем с безопасностью в WhatsАpp хакеры могут получить полный доступ ко всем данным на телефонах пользователей. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров.

По его словам, для получения контроля хакерам достаточно будет отправить пользователю вредоносное видео или начать видеозвонок.

Дуров подчеркнул, что с этой проблемой WhatsApp сталкивается уже не первый раз. Это, по его словам, говорит о перспективах наличия новых недостатков безопасности. В связи с этим Дуров рекомендовал держаться подальше от приложения. В заключение он добавил, что WhatsApp уже 13 лет "является инструментом слежки".

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что последние задержания владельцев и администраторов телеграм-каналов показали, что анонимность в Telegram – это миф. Депутат подчеркнул, что осознание своей анонимности провоцировали задержанных на вседозволенность. Хинштейн поведал, что современные технические возможности спецслужб позволяют раскрыть анонимность владельцев телеграм-каналов.



Эксперимент по использованию приложения смартфона как аналога паспорта проведут в РФ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!