В WhatsApp запретят делать скриншоты медиафайлов с однократным просмотром

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Фото: depositphotos/diego_cervo
Тестировщики мессенджера WhatsApp лишились возможности делать скриншоты фото и видео с однократным просмотром, передает портал WABetaInfo в своем Twitter.
Такие ограничения возникли у некоторых пользователей мессенджера на Android после обновления приложения до версии 2.22.22.3. Теперь во время попытки сделать запись экрана или скриншот файла, которым поделились для однократного просмотра, на телефон будет приходить уведомление о запрете.
Уточняется, что отправителя после попытки зафиксировать его сообщение не уведомят об этом. Новая функция доступна пока что бета-тестерам WhatsApp на Android.
Ранее сообщалось, что в сервисе для обмена сообщениями появится новая функция. Теперь пользователи приложения смогут создать личный аватар. Кроме того, в WhatsApp будет доступна функция поставить этот аватар в качестве фотографии профиля.
Также приложение перестанет работать с 24 октября 2022 года на iPhone с операционной системой iOS 10 и 11.
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