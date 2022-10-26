Аналитик назвал причины глобального сбоя в работе WhatsApp

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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал о причинах масштабного сбоя в работе WhatsApp. Об этом сообщает радио КП.

"В WhatsApp последние два года инвестируют недостаточно средств как в развитие, так и в поддержание его работы, соответственно, периодически происходит сбой. Экономия на людях, на железе сказывается таким образом", – пояснил специалист.

Муртазин также отметил, что данный мессенджер является очень криво сделанной программой, у которой присутствуют большие проблемы с безопасностью.

Эксперт напомнил, что еще не так давно пользователи, переходя с гаджетов Apple на смартфоны на базе Android или обратно, теряли весь свой диалог, если хотели работать на нескольких устройствах.

Накануне пользователи из разных стран заметили проблемы с отправкой сообщений, загрузкой и входом в приложение WhatsApp. После двухчасового сбоя он вновь заработал.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отмечал, что сбой в работе мессенджера мог быть вызван тем, что трафик пошел "другим путем". По его словам, неполадки в работе WhatsApp были связаны именно с программной частью.



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