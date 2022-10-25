Названа возможная причина сбоя в работе WhatsApp

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Сбой в работе мессенджера WhatsApp, произошедший во вторник, мог быть вызван тем, что трафик пошел "другим путем", рассказал гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Об этом сообщает газета "Известия".

"Как правило, такие сбои бывают либо аппаратными, либо программными. Сбой мог произойти из-за того, что трафик мог пойти другим путем. Из этого можно сделать вывод, что сбой связан именно с программной частью", – рассказал эксперт.

Сбой начался 25 октября около 10:00. В разных странах наблюдались проблемы с отправкой сообщений, загрузкой и входом в приложение. Однако после двухчасового сбоя мессенджер WhatsApp вновь заработал.

Кроме того, во вторник российские пользователи мессенджера Telegram сообщили о сбоях в работе сервиса. Наибольшее количество жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Уфы и Хабаровска.

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