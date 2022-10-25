Meta прокомментировала сбой в WhatsApp

Фото: depositphotos/diego_cervo

Компания Meta (Организация признана экстремистской, террористической и запрещена в РФ) работает над восстановлением сервиса WhatsApp. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании.

Он подтвердил, что у некоторых людей возникают проблемы с отправкой сообщений. По его словам, компания работает над тем, чтобы восстановить WhatsApp для всех как можно скорее.

Ранее пользователи из разных стран сообщили о сбое в работе WhatsApp. Граждане, в частности, сталкивались с трудностями при отправке сообщений, загрузкой и входом в приложение.

До этого создатель Telegram Павел Дуров посоветовал "держаться подальше" от WhatsApp. По его словам, приложение имеет проблемы с безопасностью, из-за чего хакеры могут получить полный доступ ко всем данным на телефонах пользователей. Для получения контроля хакерам достаточно будет отправить пользователю вредоносное видео или начать видеозвонок, пояснил Дуров.



Дуров заявил, что хакеры могут получить доступ к телефону пользователя через WhatsАpp

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!