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В России у новых смартфонов стали чаще встречаться необычные функции. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на экспертов.

По словам источника издания, в настоящее время можно приобрести iPhone 14 с двумя сим-картами (Китай), без слота под физическую сим-карту (с esim, США), японские и корейские версии без возможности отключить звук фотокамеры, а также мобильные телефоны Samsung, при активации которых встречаются проблемы.

Кроме того, на рынке имеются устройства арабского производства. Там отсутствует приложение для видеозвонков FaceTime. Но PR-директор Inventive Retail Group Людмила Семушина сообщила, что ограничения ОАЭ, как и Китая, Японии и других стран, не работают в России.

Подобные функции не влияют на стоимость товаров. По словам ведущего продакт-менеджера Apple в компании diHouse Любови Морозовой, стоимость смартфона определяется объемом памяти и моделью.

"Сейчас все ввозимые в Россию устройства – это iPhone, выпущенные для рынков других стран, в каком процентном соотношении они распределяются, сложно сказать, оценить это может только таможня, и то, если поставщик добросовестно оформил все документы", – сообщила она.

В подобных условиях подобным риском является высокая вероятность приобрести некачественную поделку, сообщила Морозова. По ее словам, в России достаточно часто встречаются партии с браком.

Ранее стало известно, что около 21% россиян хотели бы приобрести iPhone. Еще 29% мечтают о покупке мобильного устройства от компании Samsung. 16% опрошенных отдают предпочтение Хiaomi.

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