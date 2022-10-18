Apple представила планшеты iPad и iPad Pro нового поколения

Фото: apple.com

Компания Apple представила новые планшеты iPad и iPad Pro. Их продажи стартуют в конце октября, сообщает РБК.

У нового iPad появится стандартный порт USB-C. Также у планшета в этот раз сделали 10,9-дюймовый дисплей с более тонкой рамкой и фронтальную камеру с 12 мегапикселями. У этого iPad теперь не будет разъема для проводных наушников и кнопки "Home".

Процессор останется прежним – A14 Bionic. Гаджет будет поддерживать Wi-Fi 6 и 5G. Уточняется, что цены на него в Соединенных Штатах начинаются от 449 долларов.

Новый iPad Pro выпустят с чипсетом M2, благодаря которому сильно улучшатся процессы обработки графики и информации.

Также теперь дисплей устройства будет четче распознавать движения стилуса Apple Pencil.

Новые модели будут продаваться как с дисплеями диагональю 11 дюймов, так и 12,9 дюйма, а также оперативной памятью на 8 или 16 Гб. Также можно будет выбрать и объем встроенной памяти.

Ранее в AirPods Pro 2 обнаружили скрытую функцию. Пользователи выяснили, что размещенные на корпусе чехла эмодзи также показываются на виртуальном изображении чехла, которое всплывает при подключении наушников к смартфону.

При этом, как отмечалось, при покупке подержанных наушников с чужой гравировкой изменить эмодзи в окне подключения на свой вариант будет нельзя.

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