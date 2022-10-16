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Компанию Apple оштрафовали за продажу смартфонов без зарядки

Компанию Apple оштрафовали за продажу смартфонов без зарядки

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Почти 20 миллионов долларов придется платить компании Apple за продажу телефонов без зарядок. Решение о штрафе вынес суд бразильского Сан-Паулу.

Согласно вердикту, производитель гаджетов, который еще в 2020 году перестал класть зарядки в коробки с телефонами? вынуждает своих покупателей приобретать дополнительные товары. Так что в Бразилии iPhone теперь должны продаваться исключительно с зарядными устройствами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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