Компанию Apple оштрафовали за продажу смартфонов без зарядки

Почти 20 миллионов долларов придется платить компании Apple за продажу телефонов без зарядок. Решение о штрафе вынес суд бразильского Сан-Паулу.

Согласно вердикту, производитель гаджетов, который еще в 2020 году перестал класть зарядки в коробки с телефонами? вынуждает своих покупателей приобретать дополнительные товары. Так что в Бразилии iPhone теперь должны продаваться исключительно с зарядными устройствами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.