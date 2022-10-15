"Мой район. Навигатор": консервация фонтана в парке имени Святослава Федорова

Осень в Москве – сезон заботы о фонтанах. Их готовят к зиме: моют и укрывают. В Бескудниковском районе приступили к консервации сухого фонтана в парке имени Святослава Федорова.

Специалисты демонтируют решетки, которые защищают техническое оборудование. Также они сольют воду и промоют бетонную чашу.

Сухой светодинамический фонтан площадью около двухсот квадратных метров появился в парке после комплексного благоустройства. В 2018 году, помимо водного комплекса, там сделали танцевальную зону с крытой сценой, уличную библиотеку, скейт-парк и детские площадки.