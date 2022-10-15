Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

03:20

Город

"Мой район. Навигатор": консервация фонтана в парке имени Святослава Федорова

"Мой район. Навигатор": консервация фонтана в парке имени Святослава Федорова

"Мой район. Навигатор": обновленный сквер вдоль улицы Академика Лисицына

"Мой район. Навигатор": "Макету Москвы" исполнилось 5 лет

"Мой район. Навигатор": строительство БКЛ и Троицкой линии метро

"Интервью": Николай Асаул – о столичном транспорте

Собянин анонсировал открытие не работавшей 40 лет эскалаторной галереи на Воробьевых горах

В военкомате Москвы опровергли сообщения о вручении повесток возле метро

Более 80 км прибрежных территорий благоустроили в Москве – Депстрой

Риелторы рассказали, почему цены на вторичное жилье упали в столице

Новости часа: Минпросвещения попросило предоставить отсрочку от мобилизации учителям

Осень в Москве – сезон заботы о фонтанах. Их готовят к зиме: моют и укрывают. В Бескудниковском районе приступили к консервации сухого фонтана в парке имени Святослава Федорова.

Специалисты демонтируют решетки, которые защищают техническое оборудование. Также они сольют воду и промоют бетонную чашу.

Сухой светодинамический фонтан площадью около двухсот квадратных метров появился в парке после комплексного благоустройства. В 2018 году, помимо водного комплекса, там сделали танцевальную зону с крытой сценой, уличную библиотеку, скейт-парк и детские площадки.

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика