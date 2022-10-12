Дом по реновации в Даниловском районе передадут под заселение в начале 2023 года

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/Фонд реновации

Новый жилой дом на 98 квартир в Даниловском районе столицы передадут под заселение в начале 2023 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент градостроительной политики.

"Новостройка на улице Ленинская Слобода, дом 3, введена в эксплуатацию. Она стала второй по программе реновации в Даниловском районе в Южном административном округе столицы", – рассказал глава ведомства Сергей Левкин.

Он отметил, что новые квартиры в здании получат более 200 москвичей. При этом три квартиры на нижних этажах адаптированы к нуждам маломобильных граждан.

Левкин рассказал, что территория вокруг новостройки благоустроена и озеленена. Кроме того, горожанам доступны детские и спортивные площадки. Предусмотрены зоны для прогулок и отдыха.

Глава департамента градостроительной политики также сообщил, что в настоящий момент переезд по реновации уже завершили жители двух домов на территории Даниловского района.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в начале октября рассказал, что с начала 2022 года в Москве построили 34 здания по программе реновации, обеспечив около 400 тысяч квадратных метров жилья.

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