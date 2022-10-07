Около 400 тысяч "квадратов" жилья по программе реновации ввели в эксплуатацию в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 400 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации ввели в эксплуатацию в Москве с начала 2022 года. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что с начала года построили 34 здания. В перспективе туда переедут около 10 тысяч человек.

Шесть зданий возвели на юго-западе Москвы, по пять зданий – на севере и юге города.

В общей сложности с начала программы в эксплуатацию ввели 210 домов площадью 2,7 миллиона квадратных метров.

Ранее сообщалось, что жилой дом на 210 квартир построят в районе Северное Бутово в рамках программы реновации. Многоэтажка расположится на Феодосийской улице, земельном участке № 7. В рамках проекта построят трехсекционное жилое здание г-образной формы с одноуровневой подземной автостоянкой.



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