Жилой дом на 210 квартир построят в Северном Бутове по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жилой дом, рассчитанный на 210 квартир, построят в районе Северное Бутово в рамках программы реновации, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Многоэтажка расположится на Феодосийской улице, земельном участке № 7. В рамках проекта построят трехсекционное жилое здание г-образной формы с одноуровневой подземной автостоянкой.

В доме запроектированы 51 трехкомнатная, 90 двухкомнатных и 69 однокомнатных квартир. На первом этаже разместятся различные помещения общественного назначения. Во всех помещениях выполнят полную отделку в соответствии со стандартом программы реновации.

С наружной стороны здание облицуют керамогранитной плиткой. Лоджии остеклят, а для дверей, витражей и окон установят двухкамерные стеклопакеты. На прилегающей территории сделают проезды и тротуары. Для жителей обустроят площадки для отдыха, игр детей и занятий спортом. Также во дворе высадят деревья, кустарники, разобьют газоны и цветники.

Проект обеспечивает условия для беспрепятственного и удобного перемещения маломобильных групп населения в здании и на территории новостройки. Для этого создадут систему средств информационной поддержки, установят визуальные и тактильные средства информации с указанием направления движения. Также предусмотрено обустройство пешеходных дорожек шириной не менее двух метров, устройство мест отдыха, а также отдельных парковочных мест.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что свыше 90 тысяч человек начали переезжать по программе реновации в Москве. Специалист добавил, что в столице проектируют 239 новых жилых домов общей площадью 4,7 миллиона квадратных метров. Также специалисты одновременно возводят 170 объектов общей площадью 2,8 миллиона квадратных метров.

По словам Бочкарева, с начала 2022 года в Москве ввели в эксплуатацию 29 домов, еще 39 передано под заселение.

Программу реновации в Москве утвердил Сергей Собянин 1 августа 2017 года. Она предусматривает расселение 5 175 домов.



Свыше 200 домов построили и ввели в эксплуатацию по программе реновации в Москве

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