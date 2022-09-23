Бочкарев: более 90 тыс москвичей начали переселение по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Свыше 90 тысяч человек начали переселение по программе реновации в Москве. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"С начала программы реновации на текущий момент готовы к переселению 90,4 тысячи жителей из 531 старого дома, из них почти 73 тысячи москвичей уже получили ключи от своих новых квартир", – рассказал заммэра.

Он добавил, что сейчас в Москве проектируют 239 домов общей площадью 4,7 миллиона квадратных метров. Также специалисты одновременно возводят 170 объектов общей площадью 2,8 миллиона квадратных метров.

По словам Бочкарева, с начала 2022 года в Москве ввели в эксплуатацию 29 домов, еще 39 передано под заселение.

"Реализация такой масштабной программы, как реновация, неизбежно влечет за собой решение ряда других важных задач и, как следствие, способствует комплексному развитию всего города. Ведь можно просто построить новый микрорайон, и жилье в нем будет пользоваться спросом, а можно развивать территорию сбалансированно", – отметил декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.

Программу реновации в Москве утвердил Сергей Собянин 1 августа 2017 года. Она предусматривает расселение 5 175 домов.

Ранее стало известно, что 280 семей в Тимирязевском районе получили новые квартиры по программе реновации.

Горожане получили жилье в новостройках на Тимирязевской улице, Дмитровском шоссе и Астрадамском проезде. По словам главы департамента градостроительной политики Сергея Левкина, до 2024 года включительно в этом районе планируют расселить еще 7 домов.

