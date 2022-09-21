Более 20 старых домов расселили в ВАО Москвы по программе реновации с начала 2022 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С начала 2022 года на востоке Москвы по программе реновации расселили 21 старый дом. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента градостроительной политики.

С начала реализации программы реновации в ВАО полностью расселили 40 домов из 73.

"Новые квартиры на востоке столицы уже получили 8,6 тысячи человек. Из них в этом году – 2,4 тысячи человек", – сообщил руководитель департамента Сергей Левкин.

По его словам, большую часть домов расселили в Измайлове, Северном Измайлове и Косино-Ухтомском районах.

Левкин добавил, что для строительства по программе реновации в ВАО были подобраны 93 площадки. В настоящее время построены уже 24 дома. Еще 36 находятся на стадии возведения.

Ранее сообщалось, что дом на 200 квартир введут в эксплуатацию по программе реновации в столичном районе Новогиреево до конца текущего года.

Дом будет состоять из двух секций, также будет предусмотрена подземная парковка. Из 200 квартир 140 – двухкомнатные. Еще четыре квартиры оборудуют для маломобильных граждан.

