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10:49

Три новостройки по программе реновации готовят к заселению на востоке Москвы

городреновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Три новых дома, построенных в рамках программы реновации жилищного фонда, готовят к заселению на востоке Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Две новостройки находятся в районе Косино-Ухтомском по адресу Каскадная улица, дом 20а, корпуса 1 и 2. Еще один дом построили в Восточном районе на улице 9 Мая (дом 28, корпус 1). Все они сданы в эксплуатацию и будут готовы принять новоселов до конца 2022 года", – говорится в сообщении.

По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, жилье в новостройках получат порядка 1,2 тысячи горожан.

"Таким образом, всего на востоке столицы введено в эксплуатацию 24 дома, 21 из них уже заселяется", – пояснил он.

Отмечается, что участники программы реновации, имеющие полную учетную запись на mos.ru, могут записаться на осмотр квартир онлайн с помощью сервиса "Помощь при переезде в рамках программы реновации", который работает с 2019 года. Также они получат в электронном виде уведомление о начале переселения.

Ранее дом по программе реновации передали под заселение в Ломоносовском районе. Новостройка находится по адресу улица Архитектора Власова, дом 2. Отмечалось, что в современное жилье переедут 157 семей из пятиэтажек на улицах Вавилова и Панферова.

Сообщалось, что в пятницу, 16 сентября, на первом этаже здания откроется центр информирования по расселению, в котором горожане смогут получить консультации специалистов и начать оформление необходимых документов.

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