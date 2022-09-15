Около 800 жителей старых домов в районе Ивановское переехали в новые квартиры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Около 800 жителей четырех пятиэтажек в районе Ивановское переехали в новые квартиры по программе реновации, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

300 семей из старых домов заехали в новые комфортные квартиры в домах 93А и 97А на Зеленом проспекте. Глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что расселены дома 101, 103, 89, корпуса 2 и 97 на Зеленом проспекте. По его словам, два дома из четырех уже демонтировали, а на их месте строят новое жилое здание для последующего "волнового" расселения.

В районе Ивановское остается расселить 17 жилых домов. Новые квартиры получат еще около 3,3 тысячи москвичей.

По данным комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, всего по программе реновации до конца 2022 года планируется построить более 30 новых домов. Общая площадь жилых зданий составит 850 тысяч квадратных метров.