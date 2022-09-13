На северо-западе Москвы построят жилой комплекс площадью свыше 99 тысяч квадратных метров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Жилой комплекс планируется возвести в Щукине, заявили в Москомстройинвесте.

"Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, одобрила внесение изменений в правила землепользования и застройки Москвы (ПЗЗ) земельного участка по адресу: 1-й Волоколамский проезд, владение 10 (СЗАО)", – говорится в сообщении.

Как отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, площадь земельного участка составит порядка 4 гектаров, а суммарная поэтажная площадь объекта – 99 250 квадратных метров.

На данный момент там располагаются офисные здания площадью свыше 47,5 тысячи квадратных метров и объект незавершенного строительства, который планируется снести.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что в столичном районе Чертаново Южное построят многофункциональный комплекс с дошкольным учреждением.

В свою очередь, председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева уточнила, что основное здание будет состоять из шести жилых секций на разных этажах, в которых запроектировано 639 квартир.

