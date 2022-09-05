Монолитные работы начались на станции столичного метро "Народное Ополчение"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Монолитные работы начались на станции "Народное ополчение" будущей Рублево-Архангельской линии метро. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что на две трети выполнены работы по разработке грунта и устройству крепления котлована в зоне будущих вестибюлей и платформенного участка станции.

По его словам, на месте второго вестибюля временно оборудуют монтажно-щитовую камеру для старта тоннелепроходческих механизированных комплексов. Они продолжат тоннели от "Народного Ополчения" в сторону будущей станции "Бульвар Карбышева".

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов напомнил, что станция появится вдоль улицы Демьяна Бедного на пересечении с проспектом Маршала Жукова. Там оборудуют два подземных вестибюля.

"Через второй, северный вестибюль, будет осуществляться выход к жилой застройке и объектам социальной инфраструктуры на улице Демьяна Бедного, а через первый, южный, – к проспекту Маршала Жукова", – рассказал Кравцов.

Через первый вестибюль можно будет пересесть на станцию БКЛ "Народное Ополчение". В настоящее время продолжается проходка двух тоннелей между станциями "Народное Ополчение" и "Звенигородская" Рублево-Архангельской линии метро. Работы выполнены более чем на три четверти.

Ранее Бочкарев рассказал, что строительство основных конструкций станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии столичного метро завершено более чем на 80%. По его словам, особое внимание в отделке станции будет уделено ее световому оформлению.

Так, на потолке вестибюля установят алюминиевые ламели белого и серого цветов, внутри которых расположатся круглые светодиодные светильники диаметром 3 метра.

