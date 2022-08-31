Бочкарев: монолитные работы на станции "Лианозово" выполнены более чем на 80%

10:12
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Строительство основных конструкций станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии столичного метро завершено более чем на 80%, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Монолитные работы близятся к завершению, в скором времени начнется архитектурная отделка станции. Ключевым элементом дизайна станет анфилада из трехпролетных порталов", – сказал он.
По словам Бочкарева, особое внимание в отделке станции будет уделено ее световому оформлению. Так, на потолке вестибюля установят алюминиевые ламели белого и серого цветов, внутри которых расположатся круглые светодиодные светильники диаметром 3 метра. Кроме того, станцию оборудуют современными элементами навигации, в том числе визуально-тактильными средствами для слабовидящих горожан.
Отмечается, что южный вестибюль соединят с уже существующим подземным переходом под Дмитровским шоссе, а проход на станцию будет пролегать через пешеходные переходы и наземные павильоны.
"Станция мелкого заложения "Лианозово" с двумя подземными вестибюлями, встроенными в подземные переходы, расположена вдоль Дмитровского шоссе. По переходам можно выйти на обе стороны шоссе – к Лианозовскому проезду и одноименной платформе первого Московского центрального диаметра", – говорится в сообщении.
Ранее Бочкарев сообщил, что специалисты приступили к благоустройству территории возле вестибюля строящейся станции "Рижская" БКЛ метро. По его словам, на благоустраиваемую территорию площадью около 6 тысяч квадратных метров вернется историческая функция городского сквера, расположенного напротив Рижского вокзала. А при выходе из подземного вестибюля новой станции "Рижская" пассажиры попадут к остановкам общественного транспорта.
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