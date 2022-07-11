Началось благоустройство территории возле вестибюля станции "Рижская" БКЛ метро

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/пресс-служба АО "МОСИНЖПРОЕКТ"

Специалисты приступили к благоустройству территории возле вестибюля строящейся станции "Рижская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На благоустраиваемую территорию площадью около 6 тысяч квадратных метров вернется историческая функция городского сквера, расположенного напротив Рижского вокзала. При выходе из подземного вестибюля новой станции "Рижская" пассажиры попадут к остановкам общественного транспорта", – рассказал глава Стройкомплекса.

Бочкарев отметил, что на Рижской площади высадят цветники, деревья и кустарники, оборудуют места для отдыха.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосметрострой" Сергей Жуков отметил, что строители приступают к сооружению бетонного основания для укладки гранитной плитки. По его словам, планируется уложить около 3 тысяч квадратных метров натурального камня.

Жуков уточнил, что также специалистам предстоит выполнить примыкание к действующему подземному пешеходному переходу, который ведет к зданию Рижского вокзала и вестибюлю "Рижской" Калужско-Рижской линии.

Ранее Бочкарев рассказал, что северо-восточный участок БКЛ московского метро построен на 95%. По его словам, станции "Авиамоторная", "Лефортово", "Электрозаводская" построены и временно функционируют в составе Некрасовской линии, в то же время работы продолжаются на станциях "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники". Он отметил, что осенью планируется завершить основные строительные работы на участке.

