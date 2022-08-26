Архитектурную отделку станции "Рижская" БКЛ метро выполнили на 80%

10:41
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/пресс-служба АО "Мосинжпроект"
Специалисты выполнили архитектурную отделку станции "Рижская" Большой кольцевой линии метро (БКЛ) на 80%, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"В настоящее время подходят к завершению отделочные работы пассажирской зоны кассового зала вестибюля, на платформенном участке ведется монтаж арочных порталов из нержавеющей стали", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что оформление станции "Рижская" представлено хай-теком и романским стилем. Иллюзию открытого пространства создадут простые линии, игра света, а также сочетание гранита, стекла и металла.
"Арки-порталы из нержавеющей стали являются основным художественным элементом станции. Восемь пилонов расположатся с двух сторон центрального зала, связывая его с платформами. Каждый из них будет подсвечен расположенными на кромках светодиодами", – отметил Бочкарев.
Также специалисты завершают отделку пола на платформе гранитом.
Ранее Бочкарев сообщил, что специалисты приступили к благоустройству территории возле вестибюля строящейся станции "Рижская" БКЛ метро. По его словам, на благоустраиваемую территорию площадью около 6 тысяч квадратных метров вернется историческая функция городского сквера, расположенного напротив Рижского вокзала. А при выходе из подземного вестибюля новой станции "Рижская" пассажиры попадут к остановкам общественного транспорта.
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