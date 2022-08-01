Монтаж мозаичного панно "Щука" начался на станции "Нагатинский Затон" БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба АО "Мосинжпроект"
На станции "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро приступили к монтажу самого крупного из 12 мозаичных панно – "Щуки", размером 14 на 3,6 метра. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, дизайн станции посвящен обитателям рек Московского региона. Отмечается, что на каждой путевой стене будет размещено шесть мозаичных изображений.
Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал о планах по благоустройству рядом со станцией "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии метро.
По его словам, в зону благоустройства включены улицы Речников и Затонная. На них планируется перенести под землю воздушные кабельные линии и расширить и обновить тротуары. Кроме того, появятся новые наземные переходы и будет обновлен асфальт на проезжей части.
До этого Бочкарев рассказал, что на строящейся станции "Марьина Роща" БКЛ метро специалисты приступают к пусконаладочным работам на всех восьми эскалаторах. Станцию строят на глубине около 70 метров. Затем специалисты приступят к пусконаладке четырех эскалаторов длиной 30 метров, которые находятся в зоне пересадки на станцию "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии метро.
Более 200 деревьев и кустарников появятся возле станции БКЛ "Кленовый бульвар"
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