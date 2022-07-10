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09:29

Тротуары расширят возле станции БКЛ "Кленовый бульвар" в Москве

городблагоустройство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал о планах по благоустройству рядом со станцией Большой кольцевой линии метро "Кленовый бульвар". Об этом сообщает РИА Новости.

"Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству возле новой станции Большой кольцевой линии метро "Кленовый бульвар" на юге столицы. <...> Станция "Кленовый бульвар" находится недалеко от музея-заповедника "Коломенское", многочисленным посетителям которого станет удобнее добираться до него", – заявил представитель мэрии.

По словам Бирюкова, в зону благоустройства включены улицы Речников и Затонная. На них планируется перенести под землю воздушные кабельные линии и расширить и обновить тротуары. Кроме того, появятся новые наземные переходы и будет обновлен асфальт на проезжей части.

Появится в районе и новая инфраструктура для пассажиров общественного транспорта. Для них установят восемь современных остановочных павильонов с зарядками и Wi-Fi, а также информационные стелы и новые фонари.

Финальный этап благоустройства, по словам Бирюкова, подразумевает создание газона общей площадью более 31 тысячи квадратных метров. Также будут высажены порядка 200 деревьев и кустарников.

Накануне заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что специалисты комплекса городского хозяйства заменили асфальт на 10 участках Кремлевского кольца. Всего отремонтировать планируется 14 участков общей площадью более 160 тысячи квадратных метров.

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