Более 40% социальных объектов Москвы подготовлены к отопительному сезону

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Подготовка столичного жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону завершится к 1 сентября, в настоящее время работы завершены на 41% социальных объектов, заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Подготовке социальных объектов – школ, детских садов, больниц, поликлиник и других – уделяется особое внимание. С началом отопительного сезона в эти учреждения тепло подается в первую очередь", – сказал он.

Бирюков отметил, что к осенне-зимнему периоду уже подготовлены более 3,6 тысячи социальных объектов Москвы, в том числе 2,2 тысячи образовательных и научных учреждений, 913 объектов здравоохранения, 240 учреждений культуры и 196 спортивных объектов.

Плановые отключения горячей воды, связанные с подготовкой к новому отопительному сезону, начались в Москве 16 мая. Заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что ежегодно отключения горячей воды проводятся после окончания отопительного сезона, в рамках подготовки к новому.

Профилактические работы планируют завершить до 1 сентября. За этот период специалисты проведут гидравлические испытания более чем на 17 000 километров сетей. По словам Бирюкова, раньше воду отключали на 20 и более дней, теперь максимальный срок сократился до 10 дней.