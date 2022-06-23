Юрист дал советы при проблемах во время планового отключения горячей воды

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Осуществляющие горячее водоснабжение организации вправе отключать горячую воду на срок не более чем две недели, заявил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.
По словам эксперта, жители и органы местного самоуправления должны быть уведомлены о предстоящем ограничении или отключении водоснабжения не менее чем за 24 часа.
"В случае неисполнения данной нормы в части предупреждения граждан можно говорить о том, что порядок предоставления услуг ЖКХ нарушен, а справедливость можно восстановить с помощью закона "О защите прав потребителя" и Правил предоставления коммунальных услуг. По нормативам отключить горячую воду могут не более чем на 14 дней", – приводит RT его слова.
При получении квитанции с начислениями за горячую воду во время ее отключения гражданину следует обратиться в районный Единый информационно-расчетный центр за перерасчетом, написав мотивированное заявление и приложив к нему квитанцию.
Житель также вправе обратиться в диспетчерскую службу города, управляющую компанию или в электронную приемную городской жилищной инспекции в случае, если срок отключения горячей воды прошел, при этом она так и не была включена.
Плановые отключения горячей воды, связанные с подготовкой к новому отопительному сезону, начались в Москве 16 мая. Заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что ежегодно отключения горячей воды проводятся после окончания отопительного сезона, в рамках подготовки к новому.
Профилактические работы планируют завершить до 1 сентября. За этот период специалисты проведут гидравлические испытания более чем на 17 000 километров сетей. По словам Бирюкова, раньше воду отключали на 20 и более дней, теперь максимальный срок сократился до 10 дней.
В Москве начали отключать горячую воду
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