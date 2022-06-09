Эксперт рассказал, что делать при появлении ржавой воды после плановых отключений

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Гражданам следует обратиться в управляющую компанию, если при включении горячей воды после опрессовок из крана продолжительное время льется ржавая вода, сообщает газета "Известия".
"Когда система сливается, там образуется контакт с воздухом и появляется гидроокись. А вода с воздухом и железом вместе дают ржавчину на трубах. Поэтому каждый раз, когда система опустошается и наполняется заново, появляется ржавчина", – отметил он.
По его словам, ржавчина должна уйти примерно через 5–10 минут слива воды. Если это происходит дольше, вода не соответствует требованиям санитарного качества.
Эксперт подчеркнул, что управляющей компании необходимо проверять качество горячего и холодного водоснабжения на соответствие санитарным нормам после отключения или проведения ремонтных работ.
Плановые отключения горячей воды, связанные с подготовкой к новому отопительному сезону, начались в Москве 16 мая. Заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что ежегодно отключения горячей воды проводятся после окончания отопительного сезона, в рамках подготовки к новому.
Профилактические работы планируют завершить до 1 сентября. За этот период специалисты проведут гидравлические испытания более чем на 17 000 километров сетей. По словам Бирюкова, раньше воду отключали на 20 и более дней, теперь максимальный срок сократился до 10 дней.
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