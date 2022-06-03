Депутат поддержал идею скидок на коммунальные услуги при отключении горячей воды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов назвал хорошей идею скидок на коммунальные услуги при отключении горячей воды.

"Мы за любые снижения подобного рода", – сказал Пахомов RT, ответив, что в предложении необходимо учесть источник компенсации выпадающих доходов.

Депутат пояснил, что тарифы рассчитываются по определенной формуле и включают потребность компаний, оказывающих услуги жилищно-коммунального хозяйства. Так, региональным компаниям и муниципалитетам запрещено иметь прибыль.

"То есть у них прибыль в тариф не закладывается. И любая деформация тарифа влечет за собой выпадающие доходы, которые абсолютно точно отразятся либо на подготовке к зиме, либо на плановых повышениях заработных плат сотрудников в течение года", – добавил Пахомов.

При этом он выразил уверенность, что данное предложение может быть поддержано.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил снизить на 50% оплату за водоснабжение и электроэнергию во время плановых отключений горячей воды. Он отметил, что в этот период граждане вынуждены греть холодную воду и тратить на это электроэнергию.

