В ГД предложили снизить стоимость коммунальных услуг при отключении горячей воды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Депутат Госдумы Василий Власов предложил снизить на 50% оплату за водоснабжение и электроэнергию во время плановых отключений горячей воды. Об этом сообщает RT.

В письме, которое парламентарий направил главе Минстроя Иреку Файзуллину, отмечается, что при отключении горячей воды граждане вынуждены греть холодную воду и тратить на это электроэнергию. Власов отметил, что граждане часто обращаются с вопросами по тарифам ЖКХ.

Плановые отключения горячей воды, связанные с подготовкой к новому отопительному сезону, начались в Москве 16 мая. Заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что ежегодно отключения горячей воды проводятся после окончания отопительного сезона в рамках подготовки к новому.

Профилактические работы планируют завершить до 1 сентября. За этот период специалисты проведут гидравлические испытания более чем на 17 000 километров сетей. По словам Бирюкова, раньше воду отключали на 20 и более дней, теперь максимальный срок сократился до 10 дней.

Отопительный сезон в Москве завершился 16 мая. Он был продлен из-за погодных условий и стал самым продолжительным за последние 20 лет – тепло подавалось в течение 243 дней. Предыдущий отопительный сезон длился 224 дня.

