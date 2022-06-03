В ГД предложили снизить стоимость коммунальных услуг при отключении горячей воды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Депутат Госдумы Василий Власов предложил снизить на 50% оплату за водоснабжение и электроэнергию во время плановых отключений горячей воды. Об этом сообщает RT.
В письме, которое парламентарий направил главе Минстроя Иреку Файзуллину, отмечается, что при отключении горячей воды граждане вынуждены греть холодную воду и тратить на это электроэнергию. Власов отметил, что граждане часто обращаются с вопросами по тарифам ЖКХ.
Плановые отключения горячей воды, связанные с подготовкой к новому отопительному сезону, начались в Москве 16 мая. Заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что ежегодно отключения горячей воды проводятся после окончания отопительного сезона в рамках подготовки к новому.
Профилактические работы планируют завершить до 1 сентября. За этот период специалисты проведут гидравлические испытания более чем на 17 000 километров сетей. По словам Бирюкова, раньше воду отключали на 20 и более дней, теперь максимальный срок сократился до 10 дней.
Отопительный сезон в Москве завершился 16 мая. Он был продлен из-за погодных условий и стал самым продолжительным за последние 20 лет – тепло подавалось в течение 243 дней. Предыдущий отопительный сезон длился 224 дня.
В Москве начались плановые отключения горячей воды
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: