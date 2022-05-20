Отопительный сезон в Москве стал самым продолжительным за 20 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Прошедший отопительный сезон в Москве стал самым продолжительным за последние 20 лет, тепло подавалось в течение 243 дней, сообщается в телеграм-канале ПАО "МОЭК".
Предыдущий отопительный сезон длился 224 дня.
"Объем отпуска тепла составил 59 миллионов гигакалорий (по оперативным данным). В прошлый отопительный сезон 2020–2021 годов – 57 миллионов гигакалорий. Таким количеством тепла можно 1,5 года отапливать Санкт-Петербург и 3 года – Новосибирск", – говорится в сообщении.
Решение об отключении и включении тепла принимает правительство при сохранении среднесуточной температуры в течение 5 дней на уровне выше 8 градусов или ниже.
Отопительный сезон в Москве завершился 16 мая. Он был продлен из-за погодных условий.
Ранее Сергей Собянин поручил начать подготовку к прохождению отопительного сезона 2022–2023 годов. Специалисты подготовят все здания и сооружения Москвы – всего более 74 тысяч объектов, в том числе более 34 тысяч жилых домов, 8,9 тысячи соцобъектов и 30,8 тысячи объектов экономики.
Плановые отключения горячей воды начались в Москве
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