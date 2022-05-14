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Отключение отопления в Москве проходит в штатном режиме, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Работы начались прошедшей ночью, а к настоящему времени отопление отключили в четверти жилых и нежилых зданий.

"Всего предстоит отключить отопление в более чем 74 000 зданий, среди них свыше 34 000 жилых домов. Работы проводятся поэтапно", – говорится в сообщении.

Отопительный сезон планируют полностью завершить 16 мая.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что сначала будет произведено отключение отопления в административных объектах, затем в жилых зданиях, школах, детсадах, дошкольных и медицинских учреждениях. После завершения отопительного сезона, добавил он, в Москве в полном объеме начнется подготовка тепловых сетей к осенне-зимнему сезону.

