Отключать отопление в Москве начнут 14 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

14 мая в Москве начнут отключать отопление, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что завершение отопительного сезона займет три дня. Сначала будет произведено отключение отопления в административных объектах, затем в жилых зданиях, школах, детсадах, дошкольных и медицинских учреждениях.

"В связи с установлением необходимых температур наружного воздуха в субботу <...> приступим к плавному переводу систем теплоснабжения города на летний режим работы", – приводит его слова РИА Новости.

Бирюков подчеркнул, что предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в том числе в 34 тысячах жилых домов. После завершения отопительного сезона, добавил он, в Москве в полном объеме начнется подготовка тепловых сетей к осенне-зимнему сезону.

Ранее отопительный сезон в столице был продлен из-за погодных условий. 4 мая температура отстала от нормы примерно на пять градусов. Как отмечал Бирюков, для отключения отопления среднесуточная температура должна держаться на уровне +8 градусов в течение пяти дней.