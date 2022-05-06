В Москве продлили отопительный сезон из-за нестабильной погоды

Отопительный сезон в столице продлили из-за погодных условий. 4 мая температура отстала от нормы примерно на пять градусов.

Отключать батареи начнут после того, как установятся комфортные дневные и ночные показатели. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков. Среднесуточная температура должна держаться на уровне +8 градусов в течение пяти дней.

В 2021 году отопление в московских домах отключили 10 мая, а в 2020 году – 7 мая. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.