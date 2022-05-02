Причалы на Москве-реке привели в порядок перед открытием речной навигации

Фото: телеграм-канал Сергея Собянина

Перед открытием речной навигации в порядок привели причалы на Москве-реке, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, особое внимание власти уделили Северному речному вокзалу, который после реставрации вернул себе звание главной круизной гавани столицы.

"В 2020 году мы капитально отремонтировали все 17 причалов. Подвели электричество и воду для заправки теплоходов. Расчистили и укрепили бетонными плитами дно в местах швартовки. В прошлом году к причалам СРВ речные суда подходили больше 11 тысяч раз", – сказал Собянин.

Он добавил, что благоустроенный парк у вокзала снова стал одним из любимых у туристов и горожан. Ему вернули исторический облик и планировку, отреставрировали скульптуры и фонтаны, обновили дорожки и освещение, сделали детские и спортивные площадки. На набережной открыли пляжную зону с бассейнами.

Ранее Собянин сообщил, что 30 апреля работу возобновил популярный речной маршрут от Северного речного вокзала до причала в Захарково. Путь с одного берега на другой занимает около 10 минут вместо часа на метро или 40 минут на машине. Маршрутом активно пользуются жители районов Левобережный, Южное и Северное Тушино, Головинский и Ховрино.

Теплоход "Москва-1" рассчитан на 150 пассажиров и курсирует каждый час с 08:00 до 20:00. Проезд можно оплатить транспортной картой "Тройка" или в кассе на набережной. Стоимость проезда составляет 46 рублей. Пассажиры могут бесплатно провозить велосипеды, самокаты и коляски.

Сезон речной навигации в Москве стартовал 24 апреля. Торжественное открытие состоялось на Северном речном вокзале. В рамках праздничных мероприятий там прошли тематические квесты, детские лекции по правилам поведения у воды, мастер-классы и экскурсии.

