Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Москве стартует сезон речной навигации. Торжественное открытие состоится на Северном речном вокзале в это воскресенье, 24 апреля. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.
В рамках праздничных мероприятий на Северном речном вокзале пройдут тематические квесты, детские лекции по правилам поведения у воды, мастер-классы и экскурсии.
В частности, музей транспорт Москвы запускает для жителей новую экскурсию "Прогулка по палубе архитектурного корабля". В день старта речной навигации она доступна для посетителей бесплатно. Для участия понадобится лишь предварительная регистрация.
Посетители экскурсии познакомят с архитектурой здания речного вокзала и историей его строительства. Также горожане смогут посмотреть на столицу с крыши здания.
Подготовку причалов и набережных к старту навигации завершили в Москве 21 апреля. Специалисты комплекса городского хозяйства столицы тщательно промыли лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия причалов после зимы, а также провели пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов.
В Москве стартует сезон речной навигации
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