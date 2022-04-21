Подготовка причалов и набережных к старту навигации завершилась в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Москве завершилась подготовка причалов и набережных к старту навигации, который состоится 24 апреля, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"После зимы тщательно промыли лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия причалов, провели пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов", – рассказал заммэра Петр Бирюков.

Также специалисты заменили изношенные резиновые причальные отбойники, провели локальный ремонт гранитных и бетонных оснований сооружений, а также обновили разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку.

Праздничное открытие речной навигации состоится в воскресенье, 24 апреля, на Северном речном вокзале. В программу входит живая музыка, тематические квесты, анимация для детей, детские лекции по ПДД и поведению у воды, мастер-классы, а также экскурсии в здании вокзала.

