Праздничное открытие речной навигации пройдет на Северном речном вокзале 24 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Праздничное открытие речной навигации состоится в воскресенье, 24 апреля, на Северном речном вокзале.
"После реконструкции Северный речной вокзал стал новой достопримечательностью и главным портом столицы, а также вернул интерес к круизам и поездкам на речных трамвайчиках. Ежегодно прогулки по Москве-реке совершают около 1,2 миллиона человек. К открытию навигации 24 апреля мы подготовили большую праздничную программу – приглашаем всех желающих", – приводит телеграм-канал Дептранса слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Уточняется, что открытие пройдет с 11:00 до 22:00. В праздничную программу входит живая музыка, тематические квесты, анимация для детей, детские лекции по ПДД и поведению у воды, мастер-классы, а также экскурсии в здании вокзала.
Ранее заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что коммунальный флот столицы подготовили к открытию навигации.
Он отметил, что технические суда, в число которых входят буксирные теплоходы, катера, мусоросборщики и плавучие краны, выйдут в акваторию 24 апреля.
Заммэра подчеркнул, что работы по подготовке коммунального флота к открытию речной навигации велись весь межнавигационный период – с ноября по апрель. За это время на судах был проведен комплекс ремонтных и пусконаладочных работ. Так, специалисты провели обследование и ремонт двигательных установок, насосного оборудования и рулевых систем. Крановая техника также прошла проверку силовых конструкций.
Причалы в Москве готовят к запуску речных маршрутов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: