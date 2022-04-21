Праздничное открытие речной навигации пройдет на Северном речном вокзале 24 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Праздничное открытие речной навигации состоится в воскресенье, 24 апреля, на Северном речном вокзале.

"После реконструкции Северный речной вокзал стал новой достопримечательностью и главным портом столицы, а также вернул интерес к круизам и поездкам на речных трамвайчиках. Ежегодно прогулки по Москве-реке совершают около 1,2 миллиона человек. К открытию навигации 24 апреля мы подготовили большую праздничную программу – приглашаем всех желающих", – приводит телеграм-канал Дептранса слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Уточняется, что открытие пройдет с 11:00 до 22:00. В праздничную программу входит живая музыка, тематические квесты, анимация для детей, детские лекции по ПДД и поведению у воды, мастер-классы, а также экскурсии в здании вокзала.

Ранее заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что коммунальный флот столицы подготовили к открытию навигации.

Он отметил, что технические суда, в число которых входят буксирные теплоходы, катера, мусоросборщики и плавучие краны, выйдут в акваторию 24 апреля.

Заммэра подчеркнул, что работы по подготовке коммунального флота к открытию речной навигации велись весь межнавигационный период – с ноября по апрель. За это время на судах был проведен комплекс ремонтных и пусконаладочных работ. Так, специалисты провели обследование и ремонт двигательных установок, насосного оборудования и рулевых систем. Крановая техника также прошла проверку силовых конструкций.