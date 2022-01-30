Первый этап реконструкции Южного речного вокзала в Москве рассчитывают завершить осенью

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Первый этап работ по реконструкции Южного речного вокзала в Москве планируют завершить осенью. Об этом глава столицы Сергей Собянин сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"К осени мы планируем завершить первый этап работ – реконструкцию вокзала, благоустройство прилегающей к нему территории и набережной", – написал Собянин.

Он пояснил, что оставшаяся территория будет благоустроена к 2023 году, после ввода в эксплуатацию коммерческой застройки вблизи вокзала.

В телеграм-канале столичного Дептранса добавили, что Южный речной вокзал станет не только удобным транспортным узлом, но и современным общественным пространством. В частности, на трех этажах вокзала будут работать кафе, ресторан, выставочные зоны и многофункциональный медиазал.

Отмечается также, что у вокзала будет открытая крыша, с которой горожане смогут наслаждаться видами реки.

В ноябре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки вдоль акватории Москвы-реки. Речь идет о территории от набережной Марка Шагала до Южного речного вокзала. Площадь участка составляет 82,73 гектара. Территория расположена в границах Даниловского района и района Нагатинский Затон.