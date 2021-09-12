После окончания реконструкции Северный речной вокзал Москвы посетили более 1,5 млн человек

16:35
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
С момента реконструкции Северного речного вокзала прошел год. За это время его посетили более 1,5 миллиона человек. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" написал мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник отметил, что сейчас реконструированный Северный речной вокзал и парк рядом с ним пользуются большой популярностью среди москвичей. В парке регулярно проводятся выставки, концерты и мастер-классы.
"Теперь вокзал – новый центр культурной жизни на севере столицы. За год его посетили уже более 1,5 млн человек", – подчеркнул глава столицы.
Собянин напомнил, что масштабная реконструкция Северного речного вокзала началась в 2018 году. До этого эта территория почти 30 лет приходила в упадок.
Мэр добавил, что сейчас от причалов вокзала, как и много лет назад, уходят теплоходы в круизы и прогулки по Москве-реке.
"Начало навигации отметили, подняв уникальный шпиль вокзала. Прежде его поднимали только три раза: на открытии речного канала, в 1945 в честь Победы и в год празднования 850-летия Москвы. Теперь это станет традицией", – подчеркнул Собянин.
Он напомнил, что в Москве также начали реконструкцию Южного речного вокзала, которую планируют завершить в 2022 году.
Ранее сообщалось, что в 2021 году с начала навигации, которая стартовала 24 апреля, Северный речной вокзал принял более 500 тысяч пассажиров.
Москвичам рассказали, как выглядит Северный речной вокзал через год после реконструкции
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