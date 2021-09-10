Северный речной вокзал принял более 500 тыс пассажиров с начала навигации

В этом году Северный речной вокзал принял более 500 тысяч пассажиров с начала навигации, которая стартовала 24 апреля.

А недавно там запустили паром от Тушина. Теперь москвичи могут добираться до соседнего района за считанные минуты.

Уже год, как Речной вокзал открылся после реконструкции. Подробнее о том, что еще нового, – в эфире телеканала Москва 24.